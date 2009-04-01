Швеція ставила медичні експерименти на українцях

Шведські фармацевти без відома українців зробили їх "піддослідними кроликами" для тестування нових ліків від шизофренії.

На цьому тижні в Швеції розгорівся гучний скандал. Місцеві фармацевтичні компанії використовували мешканців "дешевих" держав, зокрема України, Росії, Польщі та Болгарії, як піддослідних кроликів для тестування нових лікарських препаратів.

У 26 медичних установах вищеперелічених країн проводив тести шведський фармацевтичний гігант Astra Zeneca. Компанія випробовувала пігулки проти шизофренії Seroquel, але самі хворі про це нічого не знали. Наслідки для деяких з них стали трагічними.

Як пише газета Svenska Dagbladet, "досліди на сході", у тому числі в Україні та Росії, вже давно були в арсеналі західних фармацевтичних фірм і дослідницьких компаній. Їх привертає дешевизна і низький рівень контролю над використанням людей в експериментах.

Дослідження Astra Zeneca полягало в тому, що хворі - більше 300 людей - були розбиті на дві групи. Одній давали Seroquel, інший "плацебо" - нейтральні підцукровані пілюлі. Для чистоти експерименту прийом пацієнтами колишніх ліків був відмінений. Це рішення і стало фатальним в цій історії.

Пацієнти з другої групи, яким жодних медикаментів не давали, стали жертвами медичного прогресу. Стан 36 людей різко погіршився, один пацієнт навіть покінчив життя самогубством.

Провідні медичні світила Швеції з обуренням відреагували на те, що трапилося, адже в їхній країні подібний досвід був би неможливий. "Заміна ліків на плацебо завдає прямої шкоди здоров`ю пацієнтів", – заявили експерти з медичної етики при Гетеборгському університеті. Медики не виключають, що людина наклала на себе руки саме в результаті такого експерименту.

Досліди на українцях та мешканцях інших держав, не забезпечених юридичним захистом на зразок того, що існує в країнах Заходу, проводилися в 2005–2006 роках, але отримали розголос лише зараз, у зв`язку з розслідуванням, проведеним Шведським суспільним радіо.

За даними Європейського медичного агентства, за три останні роки чверть всіх пацієнтів, на яких проводили досліди фармацевтичні компанії країн Євросоюзу, були громадянами бідних держав, до яких відносять і Україну.

В нашій державі, як і в сусідній Росії, багатьом хворим навіть не повідомлять, що їх перетворили на піддослідних кроликів. Часто не йде мова і про фінансову винагороду для піддослідних, без чого в тій же Європі тестування просто проводитися не буде.

tsn.ua