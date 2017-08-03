МОЗ обіцяє, що бланки лікарняних надійдуть в регіони вже цього місяця

МОЗ України уклало договір про закупівлю 7 691 424 листків тимчасової непрацездатності на суму 2 768 912,64 гривень з переможцем торгів ДП Поліграфічний комбінат «Зоря», повідомили УНІАН у МОЗ.

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При цьому економія державного бюджету з виділених 3 мільйонів гривень склала понад 230 тисяч гривень.

Бланки листків непрацездатності закупили через систему електронних закупівель Prozorro. Аукціон відбувся 18 липня, договір з переможцем торгів був підписаний 2 серпня. Інформація щодо закупівлі доступна на веб-порталі prozorro.gov.ua.

Поставка листків тимчасової непрацездатності в регіони відповідно до наказу МОЗ України про розподіл запланована на серпень.