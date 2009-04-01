Кіровоградщина: стартує акція по збору коштів для дитячої лікарні
За участю дітей
У Кіровоградській області стартує благодійна акція за участю дітей віком від 6 до 10 років, яких закликають допомогти хворим одноліткам і пожертвувати будь-яку суму зі своїх заощаджень на потреби дитячої обласної лікарні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили активісти творчого об’єднання «Торо», яке діє у Кіровограді.
Ініціатором акції виступив голова Опікунської ради при міськвиконкомі Геннадій ЗАБОЛОТНИЙ, а ідею підхопили члени «Торо», Управління у справах сім’ї, дітей та молоді та Управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.
Як зазначають організатори, мета акції – залучити дітей до благодійної діяльності, навчити їх співчувати і розуміти, що від їхньої допомоги залежить чиєсь здоров’я і життя. «Головне - не зібрана сума, а увага, яку діти проявлять до своїх однолітків. Це може бути навіть кілька копійок, адже кожна дитина має свої невеличкі заощадження», - наголошують ініціатори.
Благодійна акція триватиме протягом квітня-травня у 4 містах обласного підпорядкування: Кіровограді, Знам’янці, Світловодську, Олександрії.
Очікується, що про своїх хворих однолітків діти дізнаються від батьків і вчителів.
Зібрана сума стане відомою 1 червня. Тоді ж і буде визначено, що необхідно придбати дитячій лікарні.