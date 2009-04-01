Будівництво на території Жовтневої лікарні не згортають

Представники громадськості Києва висловлюють занепокоєння з приводу того, що представники компанії-забудовника після рішення Вищого господарського суду України, яким Київраді доручено скасувати землевідведення на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні, не згортають розпочаті будівельні роботи. Разом з тим, громадські активісти заявляють, що готові відстоювати територію лікарні від забудови і надалі і не виключають звернення до міжнародних судів.

Про це повідомив сьогодні член ініціативної групи проти будівництва на території Жовтневої лікарні академік Вадим БЕРЕЗОВСЬКИЙ під час прес-конференції на тему "Пейзажна алея і Жовтнева лікарня: юридичні перемоги руху проти незаконних забудов".

“Це перше позитивне рішення суду, яке вказує на незаконність всіх попередніх рішень. Але є ще Верховний суд, в якому є представники БЮТ в головуванні цього суду”, - сказав В.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Він висловив надію, що рішення Вищого господарського суду залишиться в силі, але наголосив, що зараз боротьба за збереження Олександрівської лікарні ще триває.

Академік нагадав, що Іван КУРОВСЬКИЙ - засновник будівельної компанії «Житло-Буд», якій було відведено землю на території лікарні, є народним депутатом від БЮТ.

“Тому звичайно, якщо Верховний суд керуватиметься тільки юридичним законом, то він підтвердить рішення Вищого господарського суду, але якщо буде керуватися партійними ознаками в юриспруденції, то зрозуміло, що він відмовить в такому рішенні. І тоді ми вимушені будемо звертатися до міжнародного суду, щоб захистити та відстояти наші права, права мешканців Києва, за кошти яких свого часу була побудована лікарня і виділена для неї земля”, - наголосив В.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

У свою чергу адвокат Ольга ПІДДУБНА, яка представляє в суді інтереси лікарні, заявила, що передбачає оскарження останнього судового рішення, тому що це передбачається кодексом. Водночас, поки їй не повідомлялось про подання відповідної скарги забудовником, але строк оскарження - 1 місяць з моменту винесення рішення Вищого господарського суду, тобто до 16 квітня це оскарження ще може надійти.

В.БЕРЕЗОВСЬКИЙ з цього приводу зазначив: “Я хочу додати про те, що нас зараз бентежить: що на цій території залишаються охоронці фірми “Житло-Буд”. Щовечора вони включають прожектори, контролюють цю територію. Тобто вони не збираються виходити з території Жовтневої лікарні. Це факти щоденного нашого спостереження, тому що весь час ми контролюємо, що робиться на цій території”.

На запитання, чи відомо, коли Київрада відмінить своє відповідне рішення на виконання рішення суду, В.БЕРЕЗОВСЬКИЙ повідомив, що проект про скасування землевідведення компанії “Житло-Буд” вже рік лежить в міськраді і наразі невідомо, коли депутати зможуть його розглянути.

“До цього рішення суду 4 управління Київської міськдержадміністрації – земельне, архітектурне, економіки та медицини подали подання на скасування цього рішення, але у Київміськраді є така комісія, яка займається вирішенням спірних земельних питань. Цією комісією керує представник фракції БЮТ. Він затримав всі ці 4 подання і протягом року проект відміни рішення не виносили на голосування”, - заявив академік.

Як повідомляв УНІАН, забудовником території Олександрівської лікарні є компанія “Житло-Буд”, якій рішенням сесії Київради від 10 липня 2003 року було передано земельну ділянку площею 0,45 га на території медзакладу під забудову.

Будівельні роботи на території медзакладу активізувались у 2007 р., після чого активістами були організовані цілодобі чергування з метою не допустити продовження зведення тут багатоповерхівки. У свою чергу наукова спільнота України направила офіційне звернення прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з проханням захистити Олександрівську лікарню від забудовників, припинити руйнацію дендропарку ім. О.О.Богомольця та негайно створити на його території меморіал.

Паралельно справа розглядалась низкою судів.

Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням від 31 березня 2008 р. зупинив зведення житлового будинку на території лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями.

За даними першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, ТОВ "Фінансово-будівельна компанія "Житло-Буд" в односторонньому порядку прийняло рішення зупинити зведення житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А в Києві на території Жовтневої лікарні.

Разом з тим, д.м.н., заслужений лікар України, професор Київського Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, директора Інституту дерматології і косметології Ольга БОГОМОЛЕЦЬ в листопаді минулого року заявляла, що зупинене будівництво на території Олександрівської лікарні знову відновилось під виглядом зведення підпірної стінки одного зі схилів на цій території. Забудовником було вирубано на території існуючого парку ім. Богомольця 226 дерев.

Щодо ситуації з забудовою території цієї лікарні є 4 доручення Президента України.

17 березня ц.р. Вищий господарський суд України задовольнив касацію Олександрівської (Жовтневої) лікарні і скасував рішення Київради про землевідведення на її території.