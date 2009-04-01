Глобальний фонд попередньо схвалив продовження співпраці з Україною до 2012 року

Глобальний фонд з боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією (ГФ) попередньо схвалив продовження співпраці з Україною до 2012 року, в рамках якого країна може одержати грант у розмірі 120 млн. дол.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив портфоліо менеджер ГФ Андреас ТАМБЕРГ.

«У майбутньому ми прийматимемо заявки не тільки щодо окремих захворювань, але й за національними програмами охорони здоров`я в цілому, а також і відкриємо можливості доповнення фінансування поточних грантів. Це означає, що для України в рамках поточної співпраці введеться додаткова досить велика програма в розмірі до 120 млн. дол. до 2012 року, яка підтримується Глобальним фондом», - сказав А.ТАМБЕРГ.

Водночас, за його словами, через кризу обсяг фінансування може бути скорочено на 10%. «Але навіть при скороченні залишаються досить великі суми на проведення профілактичних і лікувальних програм», - вважає він.

А.ТАМБЕРГ повідомив, що основні донори Глобального фонду – США і Японія – підтвердили виділення коштів для формування бюджету ГФ, зокрема, 900 млн. дол. направить американський уряд і 150 млн. дол. – японське. «Це традиційні донори Глобального фонду», - зазначив представник ГФ.

Разом з тим, за його словами, Глобальний фонд в умовах кризи має намір переглянути «архітектуру» фінансування національних програм. «Зазвичай ми проводили два конкурсні раунди на рік. Цього року ми проводимо лише один раунд, тобто конкурсні заявки на боротьбу з епідеміями прийматимуться в 2009 році лише один раз», - уточнив А.ТАМБЕРГ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня, на засіданні Координаційної ради з питань протидії епідемії ВІЛ/СНІД і туберкульозу Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству охорони здоров`я забезпечити невідкладну і належну підготовку національної заявки до Глобального фонду щодо фінансування програм з боротьби з ВІЛ/СНІД і туберкульозом.