На Дніпропетровщині онкохворих дітей немає чим лікувати

Гаманці батьків, чиїм дітям поставили діагноз рак, за часів кризи спустіли. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні закінчуються основні препарати для хіміотерапії. Батьків поставили перед фактом - потрібно шукати гроші. Сума, закладена у бюджеті на медикаменти для онкохворих, маленька, ціни на препарати підвищилися втричі. Щоб почати лікування, діти чекають на спонсорів. Проте знайти їх все важче.

На Дніпропетровщині онкохворих дітей нічим лікувати. Медикаменти подорожчали втричі, а бюджетні асигнування зменшилися через кризу. До відділення планової хірургії зі страшним діагнозом рак привозять дітей зі всього регіону. Лікарі відразу говорять батькам шукати гроші на придбання препаратів для хіміотерапії.

«Те, що приходить - цього мало. Інколи частіше, коли щось потрібно, того не виявляється. Ми шукаємо спонсорів. Адже це не ангіна, це довгострокове лікування. Це дуже дорого», - говорить мати хворої дитини Інна Дащенко.

Тільки на хіміотерапію для сина, у якого рак печінки, Дащенко витрачає чотири тисячі гривень. Річне лікування шістнадцятирічної Дані коштувало двадцять тисяч доларів. Лікарки розводять руками: життя онкохворих дітей зараз у руках меценатів. На державу можна не сподіватися. Олександр Гладкий, завідувач відділенням планової хірургії Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні зазначає, що «незважаючи на фінансування обласного і центрального бюджетів, дуже гостро стоїть закупівля хімпрепаратів. За планованими закупівлями ціна збільшилася у кілька разів. Якщо вчора одне з ліків коштувало 200 грн, то тепер 600, а то й 800 грн».

Відділенню допомагають волонтери. Нещодавно на зібрані двадцять тисяч гривень вони придбали інфузомати. Дозування небезпечних препаратів стало досклнадим, говорять лікарки.

«Крім того, що йде чітке дозування під час введення препарату, так і це ще полегшує працю персоналу. Відстежити кожні 5-10 крапель за наявності звичайної крапельниці дуже важко», - говорить Наталя Дементьєва, головний лікар відділення планової хірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні.

Зараз лікарням дуже потрібний препарат «Холоксан». Без нього неможлива хіміотерапія для десятків малят. Батькам порадили шукати гроші - півтисячі гривень за ампулу. Проте у скрутні економічні часи готових вкласти кошти у здоров`я дітей небагато.

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