Харчування у спекотну погоду: забудьте про каву, солодке та м'ясо

Відомий фітотерапевт Борис Скачко розповів УНІАН, як правильно харчуватися в спеку.

Лікар підкреслив, що у спекотну погоду слід надавати переваги вегетаріанскому типу харчування.

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"Їжте, в основному, овочі та фрукти: і сирі, і термічно оброблені. Усі білкові продукти виключаються. Якщо спека впаде до 30 градусів тепла, тоді припустимі біле м’ясо і біла риба.Білок підвищує обмін речовин на 40%. Це сильно розігріває організм і збільшує потребу в охолодженні. А охолоджуватися людина може одним способом — коли вода, випаровуючись через шкіру, виносить з собою багато калорій. Але при температурі довкілля +33 і вище, температура повітря і тіла практично зрівнюється, і людина вже не може, випаровуючи воду, охолоджуватися", - наголосив лікар.

Він пояснив, якщо з ранку людина поїла м'яса або риби, то ще більше розігріла свої обмінні процеси і треба більше витрачати сил на охолодження.

"Якщо вже дуже кортить білка, то можна залишити в раціоні кисломолочні продукти і яйця. Повністю треба виключити йод в будь-яких видах: це і морська капуста, і йодована сіль тощо. Йод знижує ККД розщеплення харчів. На всі адаптогени, стимулятори накласти заборону: женьшень, лимонник, радіола, заманиха. Вони через гормони надниркові залози підвищують температуру тіла. Продукти з кофеїном теж слід виключити", - наголосив лікар.

Скачко підкреслив, що влітку треба вживати мінімум 5% рідини від маси тіла в день, а при температурі за 30 градусів — ще більше.

"Дуже важливо контролювати кількість сечі. Повинно бути за добу не менше літра. Рідина потрапляє в організм, “на автоматі” випаровується через легені, через шкіру, а нирки працюють “за залишковим принципом”. Якщо води в організмі мало, ниркам вона не дістається, йде перегрів організму і піднімається температура тіла. Може трапитися тепловий удар", - попередив лікар.

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"Про воду з холодильника краще забути. Трахея складається з хрящових кілець на три чверті, а задня чверть — м'яка тканина. У цьому місці до трахеї прилягає стравохід. Коли ми випиваємо холодної води, стравохід охолоджується, і охолоджується трахея. Знижується імунітет, і чоловік, як мінімум, заробляє трахеїт, а як максимум — пневмонію. Комусь при низькому імунітеті вистачає одноразового прийому холодного напою, комусь треба попити кілька днів, але система все одно зреагує. Адже нас цікавить не розбавити тепло всередині, а вивести його з організму", - зазначив лікар.

За його словами, посилює спрагу і солодка їжа, збільшуючи в'язкість крові. "Зокрема, морозиво провокує вживання рідини разом з ним. Морозиво зазвичай їдять для задоволення, а не з метою набити шлунок холодною солодкою масою. До речі, чим швидше набив шлунок, тим швидше морозиво опиниться на стегнах, в жировій тканині. А огрядні люди гірше переносять спеку. Оскільки тепло виділяється, а жирова тканина, яка фактично є діелектриком, не дає йому піти в навколишнє середовище. Таким людям треба вживати більше рідини", - зазначив лікар.