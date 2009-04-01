Читання - кращий захист від стресу

Британські учені виявили, що найнадійнішим засобом подолання стресової реакції є читання. Воно діє краще і швидше, ніж прослуховування музики, чашка чаю або прогулянка.

Дослідники з Університету Сассекса піддавали добровольців серії тестів і вправ, що викликають стрес. Після цього їм пропонували скористатися одним з найбільш поширених методів релаксації і визначали ефективність методу по нормалізації пульсу і м`язового тонусу.

З`ясувалося, що краще за все зменшує рівень стресу читання – на 68 відсотків. Для нормалізації пульсу і розслаблення м`язів достатньо було мовчки почитати протягом шести хвилин.

Прослуховування музики знижувало рівень стресу на 61 відсоток, чашка чаю або кави – на 54 відсотки, а прогулянка – на 42 відсотки. Відеоігри знижували стрес значно гірше (на 21 відсоток), причому пульс під час гри до початкових величин не опускався.

Автор дослідження, когнітивний нейрофізіолог Девід Люіс (David Lewis) вважає, що неважливо, яку саме книгу читати для подолання стресу. Потрібно лише зануритися в неї, «досліджуючи сферу авторської уяви». Чи підходять для цих цілей, наприклад, романи жахів або збірки екзаменаційних завдань, Люіс не повідомив.

medportal.ru