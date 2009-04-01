У Донецьку викрито ветеринара-хабарника

У Донецьку працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито завідуючого лікарнею ветеринарної медицини одного з районів міста, який вимагав та отримував хабарі від місцевих жителів за надання їм ветеринарних свідоцтв на вивезення за межі України продуктів харчування та тварин.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, задокументовано 15 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну суму понад 10 тис. грн.

Органами прокуратури кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.