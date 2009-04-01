На Полтавщині відбулася акція з профілактики інсультів

Днями за участю голови Національної Ради з питань охорони здоров’я при Президентові України, голови Української Асоціації боротьби з інсультом Миколи Поліщука в Полтаві відбулася прес-конференція з нагоди Дня боротьби з інсультом. На Полтавщині День боротьби з інсультом пройшов в рамках Всеукраїнської акції “Виміряйте свій тиск – скажіть інсульту: НІ!”.

Полтавська область посідає 4 місце із захворюваності на інсульт серед областей України. Середній показник захворюваності склав від 120 до 180 випадків на 100 тис. населення. Тимчасові пункти вимірювання артеріального тиску було розміщено в місцях масового скупчення людей: на вокзалах, у залах торгівлі, при культурно-масових комплексах, в ЛПЗ міст та районів, в аптеках, а також в обласній держадміністрації.

МОЗ України