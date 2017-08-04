Лікар розповів про симптоми теплового удару та першу допомогу

Тепловий удар — це різке збільшення в'язкості крові, перегрів організму через відсутність води, розповів УНІАН лікар Борис Скачко.

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"Відбувається розширення шкірних судин, почервоніння шкіри, з'являється головний біль. Перша допомога — людину потрібно перенести в прохолодніше приміщення. Забезпечити спокій. Бо буває, трохи попустило — і він відразу побіг. Куди ти побіг? Чим більше навантаження на м'язи, тим більше знову виробляєш тепло. Тут необхідний спокій і тільки спокій. Щоб підтримати діяльність серця тут вже можна дати випити теплий чай. Піднятии ноги, щоб кров пішла в центр. І краще за все викликати швидку — ситуація з в“язкою кров“ю може дуже плачевно закінчиться.

Лікар підкреслює, при тепловому ударі можна знепритомніти, може зупинитися серце.

"Якщо людина у віці, можуть не витримати судини, адже перекачуючи в'язку кров серце автоматичних піднімає тиск. Ускладнення можуть виникнути у будь-який момент. І краще, щоб поряд були не родичі, а фахівці. У зоні ризику — діти, люди з надмірною масою тіла, сердечники, спортсмени, люди, які займаються важкою фізичною працею і ті, хто в спеку багато їсть м'ясa та зловживає алкоголем", - наголосив лікар.