У Києві на сьогодні дозволили купатися на 6 із 11 пляжів
Кияни та гості міста можуть безпечно купатися на пляжах: «Венеція», «Дитячий», «Молодіжний», «Золотий», «Передмістна слобідка», «Пуща-Водиця».
У Києві на сьогодні фахівці дозволяють купатися на 6 із 11 міських пляжів.
Як повідомляє КП «Плесо», кияни та гості міста можуть безпечно купатися на пляжах: «Венеція», «Дитячий», «Молодіжний», «Золотий», «Передмістна слобідка», «Пуща-Водиця».
Читайте такожМедики попереджають про небезпеку теплового удару: у групі ризику - люди з ожирінням
Водночас на пляжах «Центральний», «Райдуга», «Тельбін» продовжує діяти заборона на купання. А на пляжах озера Вербне та «Чорторий» фахівці купатися не радять.
Як повідомляв УНІАН, з 10 липня КП "Плесо" не рекомендувало купатися на всіх 11 міських пляжах, а з 21 липня купання було взагалі заборонено.
2 серпня фахівці дозволили купатися на двох столичних пляжах – "Чорторий" і " Пуща-Водиця".
Цього року в столиці до купального сезону було підготовлено 11 міських пляжів.