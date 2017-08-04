У Києві на сьогодні дозволили купатися на 6 із 11 пляжів

У Києві на сьогодні фахівці дозволяють купатися на 6 із 11 міських пляжів.

Як повідомляє КП «Плесо», кияни та гості міста можуть безпечно купатися на пляжах: «Венеція», «Дитячий», «Молодіжний», «Золотий», «Передмістна слобідка», «Пуща-Водиця».

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Водночас на пляжах «Центральний», «Райдуга», «Тельбін» продовжує діяти заборона на купання. А на пляжах озера Вербне та «Чорторий» фахівці купатися не радять.

Як повідомляв УНІАН, з 10 липня КП "Плесо" не рекомендувало купатися на всіх 11 міських пляжах, а з 21 липня купання було взагалі заборонено.

2 серпня фахівці дозволили купатися на двох столичних пляжах – "Чорторий" і " Пуща-Водиця".

Цього року в столиці до купального сезону було підготовлено 11 міських пляжів.