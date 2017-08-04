Госпітальні округи ще не сформовані у семи областях України – МОЗ

Госпітальні округи ще не сформували сім областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк на прес-конференції у Києві.

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«В Україні є 24 області, які мають сформувати госпітальні округи. 16 регіонів це зробили, вони затверджені Кабінетом міністрів. 17-та – Волинська область – перебуває на погодженні у центральних органах виконавчої ради. Є ще 7 областей, які ще не сформували госпітальних округів. З них три – у процесі подання проектів. По чотирьом ідуть серйозні дискусії. Там є певні проблемні питання - це Закарпатська, Львівська, Миколаївська та Одеська області. По них ми ще дискутуємо. По усіх інших процес іде нормально. Важливо розуміти, що процес створення госпітальних округів не є прив’язаний до дедлайна. Звичайно, це хочеться, щоб у цьому році цей процес був завершений. Однак немає фінансового чи іншого виду покарання для областей. Найбільшим покаранням буде те, що туди не надійдуть кошти, не прийдуть інвестиції, бо ці області не дадуть перелік пріоритетів своїх потреб на розвиток мережі лікувальних закладів. Тому ми закликаємо області до цього. Усі наші програми щодо розвитку медицини регіонів будуть плануватися на підставі обласні проекти», - сказав Ковтонюк.

Він нагoлосив, що мета створення госпітальних округів - принести ближче до людей ту медичну послугу, яка зараз є від них далека, зокрема, кардіохірургію, нейрохірургію, гемодіаліз тощо.

«Те, куди зараз людина їде по 3-4 години в обласний центр. Ми хотіли б, щоб ці послуги були у цих опорних лікарнях інтенсивного лікування другого рівня», - пояснив Ковтонюк.

Він зазначив, що в Україні об’єднані територіальні громади у більшій мірі є невеликими за розмірами і як правило мають справу з первинною медичною допомогою з лікарською амбулаторією, ФАПом.

«Госпітальні округи більше стосуються лікарень. Вони створюються для того, щоб ми могли організувати і наблизити до людини послугу вторинної медичної допомоги. Тобто це послуга стаціонарів та більш складної медичної технології», - сказав Ковтонюк.

Він наголосив, що жителі об’єднаних територіальних громад лікуються не тільки у сімейного лікаря, їм потрібно лікуватися і у лікарнях (інфраструктурах вторинного рівня).

«Госпітальні округи формуються за принципом прийняття рішень на місцях. Цей процес повинен враховувати дуже багато місцевої специфіки. Для цього є госпітальна рада, коли разом збираються представники тих громад, які є власниками лікарень, що входять до госпітальних округів. Їх спільним завданням є проаналізувати статус і написати спільний план розвитку. Щоб забезпечити повний набір послуг вторинної медичної допомоги для людей, які проживають у цьому госпітальному окрузі і зробити це ефективно. Щоб був один апарат, який працює», - поснив Ковтонюк, підкресливши, що робота госпітальної ради має бути не політична, а технічна. До неї мають входити не політики, а медики, пацієнти.