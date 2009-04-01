Злочинна група розповсюджувала в Україні отруйний сир

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Полтавській області припинили діяльність організованої злочинної групи, яка виготовляла та розповсюджувала недоброякісний продукт – сир. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

До складу ОЗГ входило троє уродженців Вірменії, які з 2008 року відкрили підпільні цеха в селі Таверівка Чутівського району Полтавської області, де виготовляли та в подальшому реалізовували сир «Джиллі». Збували цей товар зловмисники в торгівельних точках Полтави, Харкова, Дніпропетровська та інших міст України.

Як встановили оперативники УБОЗ, наряду з відсутністю будь-яких дозволів на заняття підприємницькою діяльністю, сертифікатів на виготовлення харчових продуктів, при виготовленні сиру «підприємці» використовували шкідливі компоненти. Згідно з висновком Науково-дослідного випробувального центру харчової продукції ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», сир «Джиллі» містить небезпечні для вживання речовини, які шкодять здоров’ю людини.

На місяць виготовлялось від трьох до п’яти тонн такої продукції, в якості робочої сили учасники ОЗГ використовували місцевих мешканців, які працювали в антисанітарних умовах.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Полтавській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 (випуск або реалізація недоброякісної продукції) Кримінального кодексу України.