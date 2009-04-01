МОЗ позбавиться індійської вакцини від кору і краснухи

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров`я з вивчення наслідків проведення імунізації проти кору та краснухи підтвердив, що смерть школяра з Краматорська наступила не через вакцинацію.

Незважаючи на це, невикористаний препарат буде передано Україною іншим країнам або знищено, про це йдеться у заключному звіті штабу.

У звіті підтверджується висновок попередніх комісій про те, що смерть підлітка була викликана "трагічним збігом обставин", а не вакциною проти кору та краснухи Trevisac виробництва компанії Serum Institute of India, Ltd.

Однак, з огляду на негативну думку про ці щеплення, що склалася в суспільстві, вирішено не проводити додаткову імунізацію проти кору та краснухи з використанням препарату Trevisac, а 8 млн невикористаних доз вакцини терміном придатності до вересня цього року передати іншим країнам або знищити в Україні. Остаточне рішення про те, як вчинити з вакциною, так і не було прийнято, пише видання.

Про неможливість використання вакцини протягом 2009 року керівник оперативного штабу Валерій Бідний вже проінформував Дитячий фонд Організації Об`єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Світової організації охорони здоров`я (СООЗ).

"Утилізація вакцини з чинним терміном придатності - винятковий випадок в українській практиці, що вимагає внесення змін у законодавство. Більш того, утилізація вакцини, яка була передана нам ЮНІСЕФ в якості гуманітарної допомоги, що негативно позначиться на міжнародному іміджі України", - пояснюють всю складність ситуації в МОЗ.

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