Завтра - Національний форум з подолання епідемії ВІЛ/СНІД

Національний форум з подолання епідемії ВІЛ/СНІД в умовах економічної кризи, ініційований Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ. Учасники: Володимир Литвин, голова ВРУ, Василь Князевич, міністр охорони здоров`я, Богдан Данілішин, міністр економіки, Андреас Тамберг, керівник портфоліо Східної Європи ті Центральної Азії Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією, Володимир Жовтяк, голова Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ", Вільям Тейлор, надзвичайний та повноважний посол США, Ані Лорак та інші. Початок 2 квітня о 9-30. Об 11-30 брифінг для ЗМІ (“Український дім”, вул. Хрещатик, 2). Телефон: (096)609-59-76, andrushkiv@network.org.ua.