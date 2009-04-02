Лікувальні властивості кави

Кава користується популярністю і як ліки при деяких видах недуг, вона корисна при серцево-судинних проблемах, за рахунок вмісту в каві антиоксидантів. Крім цього, вона здатна зняти головний біль, має послаблюючу і сечогінну дію, покращує пам`ять, зосередженість, містить важливі для організму вітаміни і т.д.

Необхідно пам`ятати про те, що максимально допустимою вважається доза кофеїну на добу у розмірі 453-х міліграм, якщо ж систематично допускати перевищення цієї норми, то ви ризикуєте завдати шкоди своїй нервовій системі.

Пристрасть до кави примушує організм працювати в підвищеному режимі і викликана напоєм бадьорість зрештою обернеться втомою, а позбавитися кавової залежності не так-то просто.

Водночас американським ученим вдалося встановити, що кофеїн здатний запобігти розвитку ракових захворювань шкіри, до яких приводить сонячна радіація, яка здатна змінити будову ДНК на клітинному рівні. А кофеїн успішно розправляється з пошкодженими шкірними клітинами, знищуючи їх, а, отже, вони не мають можливості ділитися далі і перероджуватися в злоякісні.

У профілактичних цілях рекомендується вживати протягом доби від трьох до п`яти чашок кави або ж використовувати для догляду за тілом креми і гелі, виготовлені на основі кави.

У кавовому запаху присутньо шістсот пахучих речовин, при цьому його дія є прямо протилежною самому напою.

Адже запах не діє збудливо на наш організм, а, навпаки, заспокоює, отака заміна валеріані.

Ви самостійно можете ароматизувати кавовий напій, додавши в нього ваніль, гвоздику, імбир і т.д.

З давніх часів вважалося, що для підвищення настрою і зняття втоми слід вживати каву з жирами і солодощами, які здатні підсилити прояв її корисних властивостей і нейтралізувати шкідливі.

Тим, хто зайнятий вирішенням проблем зайвої ваги, дієтологи рекомендують вживати каву для заповнення енергією, яка зазвичай поповнюється за рахунок жирів і вуглеводів. Адже практично в будь-якій серйозній дієті передбачено вживання энерготоніків, таких як кава. Інакше, може не вистачити сил для ведення повноцінного активного способу життя.

Але, вживати енергетичні напої, зокрема каву і чай, не слід на голодний шлунок, це стосується тих, хто обмежує себе в повноцінній їжі, бо і до гастриту недалеко. Пам`ятайте про те, що деколи достатньо однієї-двох чашок міцної кави для загострення виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки.

А що ж до вагітних жінок, то на думку учених, навіть невелика доза кофеїну, яка потрапляє в організм вагітної жінки щодня, може привести до порушень в розвитку серцевої системи у плоду.

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