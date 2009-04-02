У Єгипті у 2-річного хлопчика виявили пташиний грип

Дворічний хлопчик госпіталізований у Єгипті з діагнозом "пташиний грип".

Як повідомляє РІА «Новости», за словами офіційного представника єгипетського МОЗу Абделя Рахмана ШАХІНА, небезпечний для людини штам вірусу H5N1 виявлений на півночі країни у провінції Бухейра.

На даний час хлопчик проходить лікування за допомогою спеціального препарата, його стан оцінюється лікарями як стабільний.

Це вже 61-й випадок зараження людини вірусом пташиного грипу в Єгипті. Попередній був зафіксований 27 березня у провінції Кена.