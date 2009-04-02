Дніпропетровськ отримав мобільну клініку

Посли Фонду Олени Франчук «АнтиСНІД» Ганна та Аліна ЗАВАЛЬСЬКІ (дует «Алібі») передали Дніпропетровському обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом мобільну клініку вартістю понад 100 тис. доларів США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Клініка на колесах обладнана найсучаснішою медичною технікою: портативним аппаратом УЗІ, глюкометром, портативним электрокардіографом, апаратом для виявлення лактата, апаратом для вимірювання тиску, вагами, отоофтальмоскопом, а також витратними матеріалами на рік роботи клініки.

Мобільна клініка передана Дніпропетровську в рамках благодійної програми «Створення, оснащення та підтримки роботи мобільних клінік,спрямованої на лікування, профілактику та моніторинг стану здоров’я ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей в регіонах України».

Протягом 2008 року у Дніпропетровській області зареєстровано понад 3 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції. Показники захворюваності більш як удвічі перевищують показники по Україні.

На 1 січня 2009 року в області кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під диспансерним наглядом, становить понад 15 тис. осіб, в тому числі 1296 дітей. З них 1280 народжені ВІЛ-інфікованими матерями.