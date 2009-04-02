Чернігівщина: схвалено Програму протидії туберкульозу

Чернігівська міська рада схвалила Програму протидії захворюванню на туберкульоз у місті на 2009-2011 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління охорони здоров`я міської ради Юрій БОЙКО.

За його словами, метою цієї програми є поліпшення епідемічної ситуації через зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, покращання профілактики, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників.

Ю.БОЙКО зазначив, що на виконання заходів програми з міського бюджету щороку має виділятися 540 тис. грн. Зокрема, за кошти міського бюджету здійснюватимуться обстеження чернігівців та діагностика хворих, у тому числі раннє виявлення туберкульозної інфекції в дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики.

"Також значна увага буде приділятися інформуванню населення, адже інформаційні кампанії – один з визначальних факторів профілактики цієї небезпечної хвороби", - сказав начальник міського управління охорони здоров`я.

Відповідно до статистичних даних, у Чернігові кожні два дні виявляють новий випадок активного туберкульозу, кожного тижня один хворий помирає від цього захворювання.

Загалом упродовж 2008 року у Чернігові на активний туберкульоз захворіло 189 осіб (проти 161 особи у 2007 році), серед них – 2 дітей віком до 18 років. Захворюваність збільшилася на 17,7% (з 54,9 до 64,6 на 100 тис. населення), що пов’язано з ростом захворюваності на туберкульоз як легенів, так і позалегеневих форм.