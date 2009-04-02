Респіраторна патологія у дітей: як діагностувати та лікувати?

Днями у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відбувся перший педіатричний регіональний науково-практичний семінар циклу "Концепція Державної програми “Здорова дитина” на 2008-2017рр. та сучасні проблеми педіатрії в регіоні. Обговорення педіатричною спільнотою Львівщини".

Метою семінару на тему “Захворювання органів дихання у дітей: актуальні питання лікування та профілактики” є покращення професійної підготовки практичних лікарів-педіатрів шляхом навчання та обговорення найбільш актуальних і поширених проблем діагностики та лікування респіраторної патології у дітей.

Педіатричний регіональний науково-практичний семінар у Львові організовано і проведено за участі Міністерства охорони здоров’я України, Головного Управління охорони здоров’я Львівської обласної держадміністрації, Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

В роботі форуму взяли участь 520 науковців, лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, дитячих пульмонологів, алергологів, отоларингологів, анестезіологів, організаторів педіатричної служби Львівщини.

Учасники форуму заслухали доповіді професорів провідних педіатричних кафедр України. Зокрема, перед аудиторією виступили з програмними академічними лекціями, доповідями та провели майстер-класи для лікарів професори О.П.Волосовець, С.П.Кривопустов, С.О.Крамарєв ( Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ), професори Н.В.Нагорна і Є.І.Юліш (Донецький національний медичний університет), професор О.Є.Абатуров (Дніпропетровська державна медична академія), доцент Л.С.Осипова (Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Шупика,Київ), старший наук.співробітник О.М.Мукевич (Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України), професор Л.Беш (Львівський національний медичний університет ім.Д.Галицького).

Під час форуму також відбулася цікава дискусія, доповідачі відповіли на велику кількість запитань лікарів Львівщини щодо подальшого розвитку педіатричної служби, інтеграції лікарів-педіатрів в сімейну медицину, діяльності МОЗ України розвитку медичної галузі держави, а також протоколів медичної допомоги дітям.

Прес-служба МОЗ України