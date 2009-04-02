Дезинфекція води породжує небезпечні токсини

Хоча дезинфекція питної води стала одним з головних досягнень для суспільної охорони здоров`я в XX столітті, учені встановили, що хімічні речовини, використовувані для очищення води і плавальних басейнів, вступають в реакцію з органічним матеріалом, що дає токсичні продукти.

Процес очищення води з-під крана, в басейнах і фонтанах за допомогою хлору і інших видів дезинфікуючих речовин породжує клас сполук під назвою побічні продукти очищення і генерує сотні інших різних сполук. Деякі з них канцерогенні і небезпечні для здоров`я і здатні пошкодити геном ДНК і викликати природжені дефекти, попереджають фахівці Університету Ілінойса /США/.

Експерти зібрали масштабні дані про токсичність побічних продуктів дезинфекції води і відкрили, що існують йодовмісні речовини: при високих концентраціях брому і йоду у воді створюються хімічні умови, необхідні якраз для продукування шкідливих токсинів. Також було виявлено, що азотвмісні дезинфікуючі засоби набагато токсичніші.

Крім того, виявилось, що хлорована вода в суспільних басейнах може містити в 10 разів більше побічних продуктів, ніж питна вода. Медики вважають, що наявність циркулюючого органічного матеріалу у воді басейнів пояснює високу сферу дії раку сечового міхура і астми у професійних плавців: при частому плаванні в басейнах хімікати більшою мірою проникають через шкіру і дихальні шляхи.

Великий неспокій лікарів викликає дія токсинів на маленьких дітей через воду в басейнах, оскільки дитячий організм набагато сприйнятливіший до впливу на ДНК. Клініцисти констатують, що більшість громадських басейнів мають високий рівень патогенних бактерій.

ami-tass.ru