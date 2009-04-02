Завтра визначаться розробники національної заявки до Глобального фонду

Національна рада з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу на засіданні 3 квітня визначить розробників національної заявки України до Глобального фонду по фінансуванню програми боротьби з туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Засідання Національної ради відбудеться 3 квітня. На цьому засіданні ми ухвалимо остаточне рішення про того, хто займатиметься цією заявкою, а також реципієнтів цієї програми», - сказав В.Князевич.

Як повідомляв УНІАН, Глобальний фонд по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією (ГФ) заздалегідь схвалив продовження співпраці з Україною до 2012 року, в рамках якого країна може одержати грант у розмірі 120 млн доларів.