У перші півроку життя немовляті не потрібна вода, навіть у спеку - лікарі

За користю, яку дитина отримує від грудного вигодовування, годування грудьми нічим не можна замінити. Як наголосили УНІАН у МОЗ, материнське молоко – джерело поживних речовин, важливих для здорового росту і розвитку дітей і в старшому віці.

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Лише грудне вигодовування перші 6 місяців. Грудне молоко має багато переваг для дитини і для матері: це і захист здоров’я малюка, і нормальне харчування, яке нічим не можна замінити. Грудне молоко повністю задовольняє потребу дитини в їжі та рідині до 6 місяців. Отже, ваше молоко ідеально підходить для забезпечення малюка поживними речовинами, калоріями та водою, а також допомагає захистити його від інфекцій.

Перше молоко – потужний захист від хвороб. Якщо ви прикладаєте дитину до грудей в першу годину її життя, з першим молоком («молозивом») ви забезпечуєте її концентрованими антитілами для захисту від хвороб. Тому суміш та вода не потрібні. Вам також не варто хвилюватися щодо кількості молока: стільки, скільки у вас його виробляється, малюкові достатньо.

Інші напої не потрібні. Грудне молоко містить достатньо рідини для дитини. Тому в перші 6 місяців їй непотрібні вода, соки або чай – навіть с спеку або дуже холону погоду. Якщо ви даєте інші напої, дитина питиме менше грудного молока і може захворіти.

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Молоко не закінчиться через стрес. Хвилювання і травми не спиняють вироблення молока і не впливають на нього так негативно, як зазвичай вважають. Стрес може мати тимчасовий вплив. Він «лікується» частим прикладанням дитини до грудей, що збільшує кількість молоко і сприяє виробленню гормонів, які заспокоюють і маму, і дитину. Дитина може бути знервованою чи неспокійною з різних причин. Якщо це вас непокоїть, продовжуйте годувати груддю і зверніться до лікаря.

Годуйте стільки, скільки потрібно, а не «за графіком». Діти здатні самостійно регулювати кількість молока, необхідну, аби втамувати спрагу і задовольнити потреби в поживних речовинах. До того ж, чим більше малюк ссе, тим більше молока виробляється в матері. Тож просто прикладайте до грудей тоді, коли дитина вимагає, і дозволяйте їй їсти, поки не насититься. Не намагайтеся дотримуватися «графіка годувань».

Дитяча молочна суміш – тільки за призначенням медпрацівника. Використовувати молочну суміш варто лише за спеціальними показаннями, а рішення про наявність про наявність цих показань має приймати медичний працівник.

Починайте підгодовування після 6 місяців, не раніше. Грудне годування забезпечує нормальний ріст дитини до 6 місяців. У 6 місяців, на додачу до грудного молока, в раціон малюка можна включити й іншу їжу. Давайте дитині м’ясо, фрукти й овочі. Не забувайте: якщо ви вводите підгодовування до 6 місяців, це може знизити споживання грудного молока і дитина може захворіти. І навпаки: якщо вводити підгодовування запізно, це також може справити негативний вплив на здоров’я малюка.

Годуйте довше, якщо є можливість. Годувати груддю можна до двох років і довше. Материнське молоко – джерело поживних речовин, важливих для здорового росту і розвитку дітей і в старшому віці.