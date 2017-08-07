В Одесі через спеку помер учасник міжнародних змагань

В Одесі вчора через спеку помер учасник міжнародних змагань «Гонка Нації», якому стало погано під час забігу. Як повідомили УНІАН в оргкомітеті, в масштабному змаганні «Гонка Нації», що проходило в передмісті Одеси 4-5 серпня, взяли участь близько 1,1 тис. осіб.

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Уздовж усієї траси на забігах були присутні понад 100 волонтерів і рятувальників. Вони приходили на допомогу за першої необхідності. На місці чергували 3 машини швидкої допомоги, на маршрутах були організовані пункти гідратації - надано понад 5 тонн питної води.

«Однак одному зі спортсменів стало погано під час «Забігу сили». 31-річного жителя Одеської області Миколу Дімова після надання першої допомоги доставили до місцевої лікарні. Медики боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. Причина смерті з'ясовується й буде відома після проведення судмедекспертизи», - повідомили в оргкомітеті.

Оргкомітет «Гонки Нації» висловив свої співчуття рідним і друзям померлого, а також готовий надати будь-яку посильну допомогу родині.

Довідка УНІАН. Міжнародні змагання «Гонка Нації» включали нічний забіг на 3 км зі смугою перешкод із 10 перешкодами, «Забіг сили» довжиною 5 км з 20 складними перешкодами, «Забіг волі» - 10 км із 25 перешкодами.

Спортсменам було необхідно проповзти під колючим дротом, піднятися по канату, перенести заповнені піском мішки, подолати глибокі рови з брудом тощо.