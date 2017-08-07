Діти учасників АТО з Житомира відпочили у Грузії

У Житомир з відпочинку у Грузії повернулися 25 дітей учасників АТО.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської міської ради.

Як наголошується в повідомленні, місто-побратим Житомира Кутаїсі повністю профінансував проживання і харчування дітей, а Житомирська міська рада - дорогу.

«Діти 7 днів подорожували Грузією, купалися, для них проводили екскурсії, вони активно займалися спортом», - сказано в повідомленні.