Час зачаття дитини – і ризик розвитку вроджених дефектів

Експерти знайшли зв`язок між часом зачаття дітей і ймовірністю розвитку вроджених дефектів у дитини: фахівці Університету Індіани зафіксували, що показники дефектів розвитку у новонароджених в Америці найвищі навесні і влітку. Передбачається, що саме в ці сезони в поверхневих водах на території країни містяться концентрації пестицидів вищі за норму. Шестирічний огляд включав обстеження понад 30 млн немовлят, в результаті яких була встановлена сильна асоціація між зростанням кількості вроджених вад у дітей, які були зачаті в квітні-липні. У ці ж місяці зареєстрований завищений вміст нітратів, атразину і інших пестицидів в питній воді. Багато з цих хімічних речовин підозрюється в завданні шкоди розвитку ембріона і заборонені в європейських країнах, проте в США такі хімікати дозволені.

Кореляція між місяцем зачаття дитини і високими показниками проблем з дитячим здоров`ям була статистично значуща для половини з 22 категорій природжених дефектів (зокрема, синдром Дауна, розщеплювання хребта, наявність заячої губи і клишоногість) кажуть педіатри.

Підвищені концентрації пестицидів і інших агрохімікатів у поверхневих водах з квітня по липень збіглося зі значно вищим ризиком вроджених дефектів. Несприятливі сезонні коливання вмісту у воді небезпечних хімікатів негативно позначаються на дитячому здоров`ї, тому уряд повинен звернути пильну увагу на дану проблему, наполягають медики.

ami-tass.ru