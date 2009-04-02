Перекрито канал постачання психотропних речовин до України

Служба безпеки перекрила міжнародний канал постачання психотропних речовин до України.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

За повідомленням, набув чинності вирок Київського районного суду Сімферополя щодо двох громадян України, яких засуджено до 5 та 6 років позбавлення волі за організацію контрабандного каналу постачання з-за кордону і збуту в Україні особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (метилендіоксиметамфетаміну).

Спробу зловмисників налагодити наркоканал співробітники СБУ припинили у ході спеціальної операції. Було встановлено, що для доправлення наркотиків з Європи контрабандисти намагаються використовувати міжнародну експрес-пошту. Під час отримання першої посилки з партією синтетичних наркотиків співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області затримали 24-річну кримчанку та її приятеля. Пакунок містив понад 100 таблеток МДМА. Щоб приховати наркотики від митного контролю, їх загорнули у спеціальні контейнери з фольги.

У ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ч. 2 статті 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) слідчі СБУ з’ясували, що синтетичні наркотики зловмисники готувалися реалізовувати через розгалужену мережу дилерів не лише у столичному регіоні, а й під час курортного сезону в Криму.