Україні потрібно майже 6 млрд грн для зупинення епідемії ВІЛ/СНІДу

Україні потрібно майже 6 мільярдів гривень, щоб зупинити епідемію ВІЛ/СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на першому Національному форумі з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в умовах економічної кризи.

За словами голови Координаційної ради організації “Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ”, Володимира ЖОВТЯКА, у загальнонаціональній програмі забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009-2013 роки, яка ухвалена Верховною Радою як закон, передбачено 511 млн. грн., а бюджетом 2009 року заплановано видатки в обсязі 179 млн.

“Щодня 8 українців помирають від СНІДу і 50 інфікуються ВІЛ-інфекцією. У 2014 році СНІД може стати причиною майже половини усіх смертей. Економічна криза робить епідемію ВІЛ/СНІДу відчутнішою для пересічного українця, зростають ризики щодо зараження, також через кризу є імовірність того, що поширення епідемії ВІЛ/СНІДу прискориться”, - наголосив у своєму виступі В.ЖОВТЯК.