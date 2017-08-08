Українські кардіохірурги удосконалили технологію коронарного шунтування

Кардіохірурги клініки «Добробут» удосконалили технологію коронарного шунтування, так звану операцію багатосудинного мініінвазивного коронарного шунтування в умовах передньо-латеральної мініторакотомії.

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Як заявив на прес-конференції в УНІАН керівник Центру кардіохірургічної допомоги медичної мережі Олександр Бабляк, унікальність новітньої технології аортокоронарного шунтування полягає у тому, що операція відбувається без розрізу кістки, тому пацієнти значно швидше відновлюються, зменшується час післяопераційної реабілітації.

«Цей метод може бути використаний у кожного пацієнта з ішемічною хворобою серця і незалежно від віку, перенесеного інфаркту, цукрового діабету чи серцевої недостатності. Пацієнти отримають менш болісне оперативне втручання, швидше повернуться до нормального способу життя. Перша така операція зроблена місяць тому, вона триває близько 4 годин», - сказав Бабляк.

За його словами, в клініці вже проведено 6 таких операцій.

«На операції ми використовуємо спеціальні інструменти, які є довшими за звичайні і дозволяють нам оперувати в умовах вузької рани. Також на операції ми використовуємо відеоторакоскоп, який є "третім оком" хірурга, бронхоскоп, через стравохідну ехокардіографію. Сподіваємося, що через рік таких операцій в Україні буде близько 300. Для українця вона коштує від 100 до 200 тис. грн, у середньому 160 тис. грн», - наголосив Бабляк.

Він підкреслив, що це - нескладна методика, яку може опанувати будь-який кардіохірург.

«Такі операції поки не проводяться ані в Україні, ані за кордоном. Ми опанували цей метод і зробили простим, ефективним та економічним. І ми готові ділитися цим методом, нашим досвідом на конгресах

», - наголосив керівник Центру кардіохірургічної допомоги мережі.

На прес-конференції були присутні пацієнти, які вже перенесли дані операції. За словами пацієнта Миколи Войцехівського, через менш як місяць після операції він почувається добре: вже за тиждень піднімав тяжкості до 15 кг, щодня проходив 3 км. Пацієнт Ігор Кожан, якому операція була зроблена менше тижня тому, запевнив, що почувається добре.

«У мене був інфаркт, після операції почуваюсь дуже добре – грудна клітка не болить. Мені 64 роки, і я хочу і буду працювати, жити для дітей, онуків. Дякую лікарям», - сказав Кожан.