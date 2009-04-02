Французькі вчені вперше генетично змінили групу крові
16:04, 02 квітня 2009Країна
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Зникне проблема донорської крові
У лабораторії в Марселі в результаті складного і дорогого експерименту вченим вдалося змінити властивості крові, ввівши в неї гени з крові іншої групи.
Фахівці сподіваються, що в майбутньому це відкриття допоможе створювати рідкісні групи крові з більш розповсюджених. Нова методика дозволить не тільки вирішити проблему нестачі донорської крові потрібної групи, але й успішно боротися з такими серйозними захворюваннями як рак.
Автори відкриття мають намір продовжувати ретельні та всебічні дослідження, необхідні перш, ніж унікальна технологія отримає загальне поширення.
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