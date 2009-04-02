Наркозалежність і клептоманію лікують тими ж ліками

Дослідники з Університету Міннесоти (США) з`ясували, що налтрексон (препарат, використовуваний для лікування пристрасті до алкоголю і наркотиків) допомагає при лікуванні клептоманії — хворобливої пристрасті до крадіжки.

Звіт про роботу, проведену у відділенні психіатрії Медичної школи Університету Міннесоти (США), опублікований в «Journal of Biological Psychiatry». У дослідженні брали участь 25 осіб у віці від 17 до 75 років, які страждали клептоманією і займалися крадіжкою як мінімум годину в тиждень. Частина з них одержувала налтрексон в дозах від 50 до 150 міліграм в день, інша частина одержувала плацебо.

За результатами дослідження у людей, що одержували препарат, спостерігалося значне зниження прагнення до крадіжки, в порівнянні з тими, хто одержував плацебо. Керівник дослідження професор Джон Грант (Jon Grant) відзначив, що налтрексон не є панацеєю при клептоманії. Він рекомендував використовувати препарат разом з психотерапевтичним лікуванням.

За даними одного з досліджень, в якому взяли участь 43 тисячі дорослих американців, більш як 11 відсотків з них протягом життя здійснювали крадіжки в магазинах. Проте не відомо, скільки з них насправді страждають хворобливою пристрастю до крадіжки.

medportal.ru