На лікування за кордон поїдуть 47 українців

МОЗ України отримало від Міністерства фінансів України погодження змін до Паспорту бюджетної програми“Лікування громадян України за кордоном” щодо виділення додаткових 186 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, Комісії з питань направлення на лікування за кордон ухвалила рішення відправити на закордонне лікування 47 пацієнтів.

МОЗ України підготувало інформаційні листи для закордонних клінік про гарантію оплати за лікування та після розгляду справи та прийняття позитивного рішення листи були зареєстровані та надані рідним пацієнтів, щоб вони якомога швидше мали можливість поїхати на лікування, не чекаючи переведення коштів на рахунки клініки.

У 2017 році державним бюджетом України на програму “Лікування громадян України за кордоном” МОЗ України було виділено більше 203 млн грн., на ці кошти було направлено на лікування до закордонних клінік 74 особи, у тому числі 34 дитини.