У Маріуполі хірурги разом із саперами вилучили з ноги солдата ворожу гранату (фото)
Медики в бронежилетах у присутності саперів провели унікальну операцію.
Хірурги оперували українського військовослужбовця в присутності саперів у зв’язку з нерозірваною гранатою. Про це повідомила радниця начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗС України Альона Вербицька у Facebook.
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"В ніч з 6 на 7 серпня під час обстрілу одного з підрозділів у зоні АТО поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Граната влучила Дмитрові у ліву ногу, де застрягла і не розірвалася!!!", - написала вона.
За словами Вербицької, пораненого було терміново було евакуйовано в тил, де він отримав першу медичну допомогу.
"Як тільки пораненого було доставлено до шпиталю у Маріуполі, хірурги, разом із саперами, провели унікальну операцію із вилучення та знешкодження ворожого боєприпасу. Зараз стан Дмитра лікарі розцінюють як задовільний", - зазначила вона.
Також на сторінці радниці начальника Генштабу ЗСУ розміщено фотографії, де видно, що медики на операції були одягнені у бронежилети.