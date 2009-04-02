64 китайці заразилися гепатитом С після переливання крові

Щонайменше 64 людини було заражено гепатитом С під час процедури переливання крові в одній з лікарень на півдні Китаю, повідомляє The New York Times з посиланням на представників медустанови.

Інцидент відбувся в одній з лікарень провінції Гуйчжоу. Адміністрацією лікарні було встановлено, що інфікована кров куплена в одного з донорів, який здав майже 20 літрів крові в період з 1998 по 2002 рік.

Адміністрація лікарні виявила джерело інфекції після того, як у однієї з пацієнток, що одержали донорську кров під час процедури кесаревого розтину, був виявлений вірус гепатиту С. У 64 осіб, що стали реципієнтами зараженої крові в 2001 і 2002 роках, розвинулася та ж інфекція. Для компенсації постраждалим було виділено близько 238 тисяч доларів.

Як повідомляє китайське інформаційне агентство «Синьхуа», колишній керівник лікарні підозрюється в незаконній закупівлі і використанні донорської крові. За словами представників медичної установи, розповсюдженню інфекції сприяв неналежний контроль якості збираної крові.

Газети China Daily повідомляє з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров`я Китаю про аналогічні випадки інфікування. Керівники двох лікарень в провінції Шаньси позбулися своїх постів, після того, як 20 осіб, що проходили процедуру діалізу, було заражено гепатитом С.

За даними Міністерства охорони здоров`я Китаю, минулого року в країні були виявлені сотні випадків незаконного продажу крові, близько 5000 станцій переливання було закрито.

medportal.ru