Кондиціонер може бути джерелом інфекцій і зумовлювати запалення легенів

Медики розповіли, чим небезпечний для здоров'я кондиціонер.

Кондиціонер може стати джерелом інфекції. Разом з повітрям в приміщення потрапляють різні бактерії, які легко проникають і в сам корпус кондиціонера, осідаючи там. Небезпечні для здоров'я кондиціонери, які працюють за принципом оборотного повітропостачання. Інакше кажучи – ганяють повітря по колу, а разом з ним бактерії і віруси, особливо підвищується ризик підхопити інфекцію в офісі або громадському місці, де присутні хворі люди.

Якщо кондиціонер регулярно не очищати, то повітряні фільтри забиваються і перестають виконувати свої функції. Бактерії, пил, спори грибків, пилок та інше, що потрапило до кондиціонеру, поширюється приміщенням, викликаючи алергічну реакцію, кашель, нежить, біль у горлі тощо.

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Кондиціонер може стати причиною запалення легенів. Захворіти на застуду або навіть запалення легенів у спеку дуже легко, якщо з приміщення з температурою повітря +18-20 вийти на вулицю, де більше 30 градусів спеки. Якщо протягом дня ви змушені часто піддаватися різкому перепаду температур, часто виходячи з приміщення, де працює кондиціонер на вулицю і назад, то ризик запальних захворювань органів дихання збільшується. Крім застуди, ангіни, кашлю та нежитю можна «заробити» цистит або проблеми з нирками.

Кондиціонери сушать повітря, в тому числі – і слизову носа, саме тому під впливом таких охолоджувачів людина часто застуджується. Пересушене повітря також впливає на шкіру, викликаючи надмірну її сухість, чутливість і подразнення. Ще один важливий момент – не допускати витоку фреону кондиціонера. Витікаючи, фреон витісняє повітря і виділяє токсини, які викликають задуху і сонливість.

Як уникнути негативного впливу кондиціонера на здоров'я. Щоб знизити можливу шкоду від кондиціонера, фахівці радять розташовувати його не в житловій кімнаті, а в коридорі. Також важливо правильно настроювати термостат: рекомендується спочатку вибрати температуру вище оптимальної для вас, а потім поступово її знизити до комфортного людині рівня. При покупці кондиціонера звертайте увагу на його характеристики: чистити знімний кондиціонер набагато легше, ніж велику систему кондиціонування. У сучасних кондиціонерах є система зволоження повітря, пригнічення шуму і т. д.

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Встановлюючи кондиціонер в будинку і офісі, важливо забезпечити фахівцям до них вільний доступ для проведення чищення. Бактерії люблять накопичуватися не тільки в фільтрах, а також в охолоджувальних змійовиках, каплезбірниках. За стандартом, період допустимої роботи кондиціонера без чищення фільтрів - один місяць: фахівці рекомендують періодично заглядати у внутрішній блок і візуально оцінювати стан фільтрів. Повну чистку кондиціонерів краще довірити професіоналам: робити це слід 1-2 рази на рік, краще безпосередньо перед початком тривалої експлуатації техніки.