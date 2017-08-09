МОЗ визначить, які гірські райони України мають проблеми з наданням медичної допомоги

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру регіонального розвитку та ЖКГ Геннадію Зубку спільно з Міністерствами фінансів, освіти та охорони здоров'я визначити, які гірські та високогірні райони потребують підтримки, зокрема щодо освіти та охорони здоров'я.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні уряду.

"Я наголошував неодноразово, що в гірській і високогірній місцевості ми маємо зовсім по іншому, я би сказав, міцніше підтримувати інфраструктуру. Тобто питання доступу до якісної освіти і охорони здоров'я - питання номер один, але там де ми розуміємо, що в високогірних районах - там зовсім інша доступність, інша інфраструктура... Нам потрібно більше грошей туди інвестувати", - сказав він.

За його словами, необхідно перерозподілити ресурси і підтримувати гірські райони для фінансування і освіти, і охорони здоров'я.

Гройсман доручив Зубку разом з Мінфіном, Міносвіти, МОЗ визначити, які гірські і високогірні територіальні громади мають проблеми, дати інформацію міністерствам, узагальнити і винести на засідання уряду, щоб здійснити такий перерозподіл.