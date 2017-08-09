Силовики розслідують проблеми закупівель ліків та причини різниці у цінах медпрепаратів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству охорони здоров'я разом з правоохоронними органами ретельно опрацювати питання закупівель ліків та причини різниці в їхніх цінах на місцях.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні уряду.

За словами Гройсмана, питання закупівель ліків на місцях потребує ретельного опрацювання, оскільки на місцях є різниця у цінах.

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«Я вважаю, що це злочин проти українських громадян - красти у тих, хто хворіє, роблять так тільки мародери. Я звертаюся до МОЗ спільно з Мінекономіки, МВС... проаналізуйте, будь-ласка, це… Я офіційно направлю цей запит чи доручення», - зазначив прем'єр-міністр.