Шоколад – кращі ліки від кашлю

Шоколад містить речовину, що має навіть більш виражені протикашельні властивості, ніж класичні препарати від кашлю.

Ця речовина – теобромін. Крім того, в теоброміні було виявлено ще одну позитивну властивість: на відміну від інших протикашельних препаратів, він практично не впливає на серцево-судинну або нервову систему. Правда, більшість сортів шоколаду і шоколадних цукерок містять лише малу кількість какао-бобів, зате багато цукру, жирів і штучних добавок. Корисні властивості має або какао-порошок, одержаний шляхом мінімальної обробки бобів, або темний або гіркий шоколад із змістом какао не менш як 70–75%.

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