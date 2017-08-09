На засіданні уряду знову поговорили про створення мережі кардіоцентрів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує на необхідності повного запуску роботи 13 кардіоцентрів в 11 областях до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні уряду.

Читайте такожГройсман заявив, що в Україні створено 13 кардіоцентрів

«Щодо кардіоцентрів - важлива справа. Треба пришвидшувати запровадження. Що потрібно від мене, говоріть, але я б хотів, щоб у нас до кінця року всі центри запрацювали на повну потужність», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман раніше заявляв про плани розбудовувати систему кардіоцентрів по всій країні.

«Ми запроваджуємо систему безкоштовних ліків, …ми будемо розбудовувати систему кардіоцентрів по всій країні - для того, щоби рятувати життя українських громадян», - сказав він.

Читайте такожГройсман знову пообіцяв розбудувати мережу кардіоцентрів по всій країні

Міністерство охорони здоров'я планувало в 2017 році закупити через міжнародні організації за кошти держбюджету щонайменше 10,4 тис. стентів для лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом виробництва компаній Boston Scientific (США) і Balton (Франція, Польща) вартістю від 80 до 150 дол. за штуку.

Станом на 19 липня було закуплено 20 тис. стентів. За совами заступникак міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, в Україні щороку трапляється близько 40 тис. інфарктів, з них близько 20 тис. потребують ангіографії та стентування.

«Наша кінцева мета – Україна покривається мережею закладів, де здійснюється ангіографія та стентування. Де за короткий час може бути здійснено відновлення прохідності серцевої судини та збережено діяльність серцевого м’яза. Ми створюємо мережу закладів, закуповуємо стенти та витратні матеріали», - сказав він.

Чиновник запевнив, що витратні матеріали розподілятимуться таким чином, що пацієнтам з інфарктом невідкладна медична допомога буде надаватися безоплатно.