В Україні ухвалено стратегію реформування інституційного догляду та виховання дітей

Кабінет міністрів України ухвалив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження схвалено сьогодні під час засідання уряду.

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що на сьогодні в Україні функціонує 751 заклад інституційного догляду дітей, з яких: 39 закладів належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, 132 заклади (будинки-інтернати, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей) належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України; 580 закладів різних типів належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

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Крім того, в Україні існують заклади інституційного догляду дітей, що утворені громадськими об'єднаннями.

За його словами, метою стратегії є зміна системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі.

Він наголосив, що цей шлях планується подолати за 10 років.