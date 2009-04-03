Військово-медичні заклади заборонили відчужувати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада України прийняла 17 березня.

Ним передбачено, що зміна підпорядкування, перепрофілювання військово-медичних закладів охорони здоров`я, санаторно-курортних та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів та відчуження нерухомого майна цих закладів забороняються.