Заступник голови МОЗ Сивак йде з посади через "втрату взаємної довіри"

Заступник міністра МОЗ Оксана Сивак покидає свою посаду через "втрату взаємної довіри".

Про це Сивак написала на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Сьогодні мій останній день на посаді заступника міністра охорони здоров'я у складі цієї команди. Повідомляю про це оскільки не хочу, щоб це породило чутки, здогадки і версії. Я йду з МОЗу свідомо і маю бачення свого подальшого шляху. Таке рішення ухвалила, перш за все, через розбіжності у підходах до командної роботи та втрату взаємної довіри. Пріоритетом моєї команди була і лишається максимальна прозорість роботи Міністерства, що видно з усіх напрямів у моєму підпорядкуванні. Це був важкий рік, протягом якого ми гідно справлялися зі своїми обов'язками", - написала Сивак.

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Вона підкреслила, що система охорони здоров'я в Україні потребує реальних змін.

"Багато етапів вже реалізовано, частина – в процесі, є й те, що не вдалося. Щиро зичу, щоб задумані плани були реалізовані. Вдячна колегам та медичній спільноті за нашу спільну роботу, адже саме ви всі є рушійною силою цих змін. Про те, чому вирішила піти, розповім згодом", - написала Сивак.