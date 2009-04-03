Як очистити організм за допомогою буряка

Буряк має усе найкорисніше для поліпшення роботи серцевої системи і підтримки кислотно-лужного балансу крові.

Серед усіх овочів буряк займає одне з провідних місць за вмістом йоду, що є важливим чинником для тих, хто страждає на захворювання щитовидної залози.

Не так давно медикам вдалося виявити, що свіжий буряковий сік перешкоджає утворенню та розвитку злоякісних клітин, а це означає, що вживати буряк корисно кожному і в будь-якому віці.

Якщо ж вам дуже хочеться схуднути, то вам слід пам`ятати про те, що в буряку міститься така речовина, як бетаїн, яке підсилює дихальний процес в клітинах і поліпшує обмін речовин. Що ж до клітковини, то вона підсилює моторику шлунку і кишечника.

Жоден з овочів не здатний дати нам так багато і не вимагати від нас так мало, як цей коренеплід, йому немає рівних. Якщо ви хочете очистити організм, то вам слід на два дні влаштувати монодієту – їсти лише буряк.

Овоч має бути обов`язково відвареним і його кількість не повинна перевищувати два кілограми на добу, яку слід розбити на шість-сім прийомів.

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