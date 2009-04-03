Недоношеним дітям складніше навчатися в школі

Діти, що народилися передчасно, піддаються високому ризику труднощів навчання в школі, особливо в 11-річному віці. Дослідження Університету Ноттінгема, Університетського коледжу Лондона і Університету Уоріка /Великобританія/ показало, що майже дві третини недоношених дітей украй потребують додаткової підтримки в навчанні. До недоношених дітей відносяться немовлята, що з`явилися на світ раніше за 26 тижні вагітності.

У огляді брало участь 307 дітей, що народилися передчасно. Виявилось, що такі діти мають значно нижчі оцінки по математиці і гірші навики читання. Крім того, недоношені хлопчики мають серйозні проблеми розумового розвитку частіше дівчаток.

В цілому, трохи менше половини дітей, що передчасно народилися, мають хронічні фізичні недоліки, такі, як церебральний параліч і порушення зору або слуху. Недоношені діти мають високу міру пізнавальної дисфункції і дефіциту, необхідних для успішного навчання, відзначають педіатри. Було зафіксовано, що 44% таких дітей гірше встигають за учбовою програмою з математики і читання, а половина дітей мають успішність нижче за середні показники, допустимі для їх віку.

ami-tass.ru