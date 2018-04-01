Як не підхопити у басейні інфекцію

У басейн допускають тільки за наявності висновку про стан здоров`я. Але жодних гарантій ці довідки не дають. Багато хто звертається за ними не в державні поліклініки, а в приватні медичні центри, де за певну плату вам за п`ять хвилин випишуть все що завгодно, без жодного огляду і тим паче аналізів. Ви можете вважати себе здоровим і не звертати уваги на симптоми інфекційного захворювання, що поселилося у вашому організмі.

Воду в басейні регулярно спускають і хлорують, його миють. Але, якщо це громадське водоймище, туди регулярно приходять найрізноманітніші люди. І, оскільки купаємося ми без верхнього одягу, усіляким інфекціям, на перший погляд, легко дістатися до нашого тіла.

Одна з поширених страшилок про басейн пов`язана з тим, що там можна заразитися побутовим сифілісом і іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Медики стверджують, то насправді ймовірність підхопити подібну інфекцію саме в басейні, а не при статевому акті, не така вже велика. Переважна більшість збудників ІПСШ не можуть розповсюджуватися на повітрі або в хлорованій воді басейну. Крім того, їх концентрація поза організмом дуже мала.

Ще одна подібного роду страшилка - грибок, як в просторіччі називається захворювання мікоз. Його збудник – мікоплазма - небезпечний тим, що здатний проникати через шкірні клітини. Грибок – дуже неприємна недуга. На ураженій шкірі (як правило, на ногах) з`являється висип у вигляді пухирців, нігті міняють колір, часто жовтіють, на них з`являються білі смуги, вони ущільнюються і виглядають дуже неестетично.

Але справа не тільки в зовнішньому вигляді. Грибок викликає шкірне свербіння і, оскільки вражає лімфатичну систему, у хворих слабшає імунітет, що веде до різних форм алергій. Мікоз вимагає тривалого лікування, і він підступний: під впливом спеціальних мазей і інших засобів зовнішнього застосування може на якийсь час затихнути, а потім спалахнути знов.

Грибок потрапляє в організм при прийомі антибіотиків, якщо одночасно пацієнт не приймає антигрибкових препаратів, а також побутовим шляхом – при контакті зі шкірою або речами хворої людини. Щоб не принести з собою з басейну таких «приятелів», слід пам`ятати про дотримання правил безпеки.

1. Не відвідуйте басейн, якщо ви хворі хоч би на легку застуду. Ваш імунітет ослаблений, і до вас може легко пристати будь-яка інфекція.

2. Жінкам не рекомендується плавати в басейні під час місячних. По-перше, може посилитися кровотеча, по-друге, в цей період жіночий організм особливо уразливий для усіляких інфекцій.

3. Не слід користуватися чужими речами, наприклад, рушниками або тапочками, навіть якщо свої ви втратили або з якоїсь причини залишили удома. Нікому не давайте і власних речей. Саме таким шляхом найчастіше передається інфекція.

4. Для захисту від грибка треба до і після відвідин басейну обробляти стопи ніг протигрибковою маззю. Удома обов`язково міняйте шкарпетки, раз в тиждень покривайте нігті на ногах протигрибковим лаком. Не забувайте в басейн брати з собою пластикові тапки або ляпанці.

5. Знаходячись в басейні, прагніть по можливості уникнути зіткнень з іншими купальщиками, особливо з незнайомими – вони можуть бути чим-небудь хворі. Краще відвідувати басейн в денний час, коли там менше народу.

Ірина Шліонська

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