У Швейцарії хочуть узаконити евтаназію для здорових людей

Засновник швейцарської організації Dignitas, яка займається наданням невиліковно хворим пацієнтам допомоги щодо смерті, заявив, що хоче домогтися законного статусу евтаназії для здорових людей.

Людвіг Мінеллі, юрист за професією, і його організація звернеться в судові інстанції для вирішення питань про легалізацію добровільної смерті. Швейцарець розповів про свою бесіду з подружжям із Канади - цілком здорова жінка, чоловік якої хворий, хоче шляхом евтаназії піти з життя разом з ним.

У даний момент законодавчі органи Швейцарії переглядають правові акти, що стосуються евтаназії, для того, щоб обмежити в`їзд в країну людям, що збираються добровільно піти з життя. До того ж, міністр юстиції Швейцарії, в свою чергу, заявив, що пропозиції про зміну законодавства внесуть протягом двох місяців.

medportal.ru