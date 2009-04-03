Спокійна музика оздоровлює судини

Прослуховування улюбленої спокійної музики не тільки радує слух, але й корисне для серця і судин.

Фахівці в результаті експерименту з`ясували, що ендотелій (шар клітин, що вистилає внутрішню поверхню судин) реагує на емоції. Саме ендотелій грає важливу роль в регуляції кровотоку, здатності крові згущуватися, від його стану багато в чому залежить ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Результати показали, що у піддослідних, які слухали веселу і спокійну музику, судини розширювалися в 4 рази активніше, ніж у тих, хто слухав тривожну або дуже гучну.

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