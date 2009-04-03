У косметиці для немовлят виявили небезпечні хімікати

Багато косметичних продуктів по догляду за немовлятами містять хімічні речовини формальдегід і 1,4-діоксан, обидва з яких пов`язані з ризиком раку шкіри. Проте ці хімікати не включені в склад компонентів товарів для дітей і не перераховані на етикетках численних флаконів з шампунями і гігієнічними засобами для ванни, говорять експерти.

Формальдегід і діоксан вважаються забруднюючими хімікатами, які є побічними продуктами при виробництві. Хімікати здатні порушити функції ендокринної системи, клітинні функції і призвести до раку, діабету, затримок розвитку і серцево-судинних проблем у дітей.

Учені Personal Care Products Council виявили, що майже дві третини з 28 продуктів для купання маленьких дітей від відомих виробників містять небезпечні хімічні речовини; формальдегід був знайдений в 82% протестованих товарів. На жодній етикетці протестованих косметичних продуктів не було вказано наявність цих речовин. Оскільки без спеціального лабораторного дослідження речовини виявити не вдасться, лікарі рекомендують батькам просто вибирати ті засоби, які в цілому мають меншу кількість інгредієнтів.

ami-tass.ru