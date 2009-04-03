Тернопільщина: внаслідок переохолодження загинула жінка

У Тернопільській області внаслідок переохолодження загинула 50-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, тіло жінки виявили в полі біля с. Ілавче Теребовлянського району. За висновками медиків, причиною смерті стало загальне переохолодження.

Загалом, за даними центру пропаганди, цього року внаслідок переохолодження в області загинуло 10 осіб, з них один неповнолітній.